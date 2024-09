Povestea Ioanei, un copil adoptat care, la 20 de ani, si-a gasit mama biologica pe Facebook: "Ne-am intalnit la Cluj/Nu stiam la ce sa ma astept"

Ioana (Janka) Szanto are 26 de ani, locuieste in Sfantu Gheorghe si lucreaza la Directia de Protectie a Copilului Covasna. O parte dintre copiii cu care lucreaza impartasesc un inceput de viata similar cu al ei: au fost abandonati. Cunoscand cat de importanta este sansa de a avea o familie, Ioana a decis sa-si impartaseasca povestea personala pentru a incuraja pe cei care ezita in privinta adoptiei.Abandonata la nastere intr-o maternitate din Timisoara, Ioana a fost adoptata la varsta de cinci ... citește toată știrea