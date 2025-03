Povestea Mariei, ciobanita de 17 ani din Cluj care a ales viata la ferma! Viseaza sa aiba o turma de 150 de oi: ,,Viata la tara este frumoasa si sanatoasa"

Maria Loredana are doar 17 ani dar e indragostita iremediabil de viata la ferma. Tanara locuieste alaturi de parinti in comuna clujeana Catina, unde se ocupa de cresterea animalelor, dar si de munca campului. Iubeste animalele cu toata fiinta ei, iar visul sau cel mai mare e sa aiba o turma de 150 de oi.,,Ma numesc Maria Loredana Rus, sunt din comuna Catina, satul Hagau-Fanate, judetul Cluj. Peste patru luni implinesc 18 ani. Dupa ce am terminat opt clase la Scoala Gimnaziala din Catina, am ... citește toată știrea