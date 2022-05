Povestea masinii electrice "Tesla de Cluj". Antreprenor: "Putem produce in serie in Romania" FOTO

Antreprenorul Voicu Oprean, fondator si CEO al celei mai mari companii de IT listate, pana in prezent, pe Bursa de Valori Bucuresti, sustine ca Romania are atuuri importante pentru a produce masini electrice in serie. Clujeanul a coordonat echipa care a produs un prototip de masina electrica. Antreprenorul in IT Voicu Oprean (52 de ani) a fost, in 2014, primul clujean care a condus pe strazile orasului o Tesla model S.Dupa 8 ani, omul de afaceri vrea sa schimbe masina produsa de Elon Musk, cu ... citeste toata stirea