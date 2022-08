Povestea pompierului care a incercat sa-l resusciteze pe pilotul avionului cazut in Lacul Colibita: "Tu poti sa faci diferenta dintre viata si moarte"

Paul Emanuel Ceusan are 21 de ani si este sergent major la ISU Bistrita. Tanarul este cel care, alaturi de un prieten, a ajuns primul la victimele tragicului accident aviatic de la Lacul Colibita, de duminica, 28 august, unde pilotul a murit.Tanarul a vorbit despre clipele dramatice de dupa accident cand a incercat sa ajunga cat mai repede la victime. A reusit, cu o barca aflata langa pontonul unde se afla in momentul accidentului, povestind cu un prieten, ambii aflandu-se in timpul lor liber. ... citeste toata stirea