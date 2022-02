Povestea romancei care a cucerit americanii cu trufe vegane de ciocolata. "Cand m-am mutat in SUA am vazut ca lipseste calitatea mancarii"

O tanara dintr-un sat de langa Cluj a dat lovitura in America. Dulciurile sale vegane se vand ca painea calda in San Diego, si cu toate ca preturile sunt piperate, clientii se inghesuie. Afacerea a mers de minune si online, iar acum, romanca vrea sa inceapa sa livreze in toata lumea Maria Coroban s-a mutat in Statele Unite ale Americii in 2016, iar de atunci a pus bazele unei afaceri dulci. A inceput cu munca mai de jos, iar acum a ajuns sa fie asistentul executiv al CEO-ului AXA New York, una ... citeste toata stirea