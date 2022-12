Povestea unei studente UMF Cluj, care isi dedica timpul liber voluntariatului SMURD - FOTO

Coordonatorul voluntarilor SMURD de la Detasamentul 1 Cluj este studenta in anul cinci la UMF Cluj. Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne o sarbatoresc pe Ioana pentru dedicatia ei."Ioana sau "Io", cum ii spun apropiatii, este o tanara in varsta de 22 ani, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, specializarea Asistenta Medicala Licentiata si de mai bine de 5 ani, atunci cand termina cursurile si in zilele ei libere, se dedica in totalitate ... citeste toata stirea