Povestea unor clujeni, care s-au mutat in Spania! Pandemia numai le-a grabit planurile. Acum sunt nomazi digitali, dar stau langa mare - FOTO

Fosta jurnalista din Cluj-Napoca, Corina Brandusan, acum Pr Manager, si Andrei Tiganas, trainer de dictie, si-au luat inima in dinti si s-au mutat in Spania, cu tot cu fiica lor de 3 ani.Decizia a fost una usoara, spun ei, pentru ca mediul online le permite sa munceasca de oriunde. Probabil, tot mai multi oameni le vor urma exemplul, daca deja nu au si facut asta.De luni de zile cochetam cu ideea relocarii"A inceput aventura!Azi-dimineata (luni, 10 ianuarie), pe la 3:30, am ajuns in Vinaros, ... citeste toata stirea