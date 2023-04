Bloggerul clujean Groparu, pe numele lui real Radu Bazavan, a relatat o patanie, in stilul propriu, cu un clujean de nota zece, care singur, in a doua zi de Pasti, a igienizat drumul dinspre Borhanci spre satul Gheorgheni.Groparu omora putin timp in zona Borhanci, in ziua de Pasti, pentru ca avea de preluat un pachet, cand a observat o masina parcata pe drumul spre satul Gheorgheni, si a tras niste concluzii pripite. Viata i-a servit rapid o lectie care l-a pus pe ganduri."In fata mea, la 200 ... citeste toata stirea