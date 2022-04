Povestea unui fost student strain de la UMF Cluj, care iubeste mai mult Romania decat romanii: "Urasc ca oamenii apreciaza doar ce au altii"

Numarul studentilor straini care vor sa studieze medicina in Romania a crescut considerabil in ultimele decenii. In pofida prejudecatilor si preconceptiilor despre aceasta tara, studentii straini ajung aici fiind atrasi de taxele mici. Mai apoi pleaca, asemeni altor colegi romani, care fug de dezastrul din sistemul de sanatate, in cautarea unui loc mai bine platit si mai potrivit pentru necesitatile pacientilor lor.Un asemenea student a fost si Danish Ashraf. In anul 2007, Danish a ajuns din ... citeste toata stirea