Pr. Calin Pop a fost ridicat in gradul de sachelar de catre P.S. Benedict Bistriteanul

Pr. Calin Pop a fost "rasplatit" de P.S. Benedict Bistriteanul pentru toata misiunea, toata lucrarea si toate binefacerile pe care tanarul preot le-a savarsit in comunitatea din Visuia, cu ridicarea in gradul preotiei.Parintele Calin Pop a fost numit Sachelar, care este un rang onorific bisericesc in Biserica Ortodoxa, care se confera preotilor cu o activitate pastorala bogata de catre episcopul eparhiot. Preotii care au un asemenea rang poarta ca semn distinctiv un brau albastru.Parintele ... citeste toata stirea