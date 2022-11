PR de Cluj sau promo pentru energie verde? Clujenii penalizeaza in mediul online "panourile ceatavoltaice". Firma care le-a instalat gratuit: Estimam ca vor acoperi consumul de energie pentru 3 din cele 86 de casute

Clujul "eco, nu ego" (cum ii place primarului sa spuna de cate ori are ocazia) nu a ratat ocazia sa mai iasa in fata cu o noutate "verde" pe final de an: organizatorii Targului de Craciun au anuntat ca, in acest an, casutele care vor umple Piata Unirii vor fi garnisite mai ceva decat casele de turta dulce din povestile de sezon: vor avea panouri fotovoltaice. Momentul a fost marcat imediat in social media: "panourile ceatavoltaice", Clujul smecher care se alimenteaza cu PR sau de la lumina ... citeste toata stirea