Praf in ochi pe Kogalniceanu! Un nou epic fail al proiectului platit de Primaria Cluj-Napoca - VIDEO

Un nor de praf s-a ridicat luni, 15 aprilie, pe strada Mihail Kogalniceanu, in zona din fata Colegiului National "Emil Racovita", unde specialistii lui Boc au lasat o zona fara dale, lasand pe o parte pamant si pe alta un pietris fin.Vantul si curentii de aer au ridicat praful si zona a aratat ca intr-o furtuna sahariana. Activistul civic Adrian Dohotaru a explicat ca principiul aleilor permeabile e bun, "in Vest sunt multe situatii in care functioneaza, inclusiv la noi in Parcul Feroviarilor, ... citește toată știrea