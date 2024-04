Praful saharian se intoarce in Romania, avertizeaza ANM

"In perioada 23 aprilie ora 09 - 24 aprilie ora 13, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana, catre sud-estul Europei. Aceasta masa de aer va fi deasupra Romaniei marti (23 aprilie) si in prima parte a zilei de miercuri (24 aprilie)", precizeaza ANM.Depunerile de praf vor putea fi observate in zonele si in intervalele in care va ploua.In dupa-amiaza zilei de miercuri, masa ... citește toată știrea