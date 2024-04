Praful Saharian vizibil deasupra Clujului - FOTO

Cerul Clujului, dar in alte zone din Romania, este acoperit de praful Saharian, care a adus cu el si caldura. La Cluj-Napoca am avut zilele acestea si 28 de grade, adica o temperatura de vara. Fenomenul este unul spectaculos, iar vazut de la distanta pare o furtuna de nisip in vazduh.Praful saharian este un fenomen meteorologic in care particule fine de nisip si praf sunt ridicate de vanturi puternice din desertul Sahara si transportate pe distante mari catre alte regiuni si continente. Acest ... citește toată știrea