Prapad pe DN1 Cluj-Oradea in urma unui cumplit accident cu 4 masini si un TIR . 5 persoane ranite VIDEO / FOTO

Un accident cu 5 vehicule implicate (4 autoturisme si un TIR) a blocat duminica seara circulatia pe DN1 intre Cluj si Oradea."Politia Romana informeaza ca pe DN1 Oradea-Cluj Napoca, intre localitatile Lugasu de Jos si Urvind, a avut loc un accident rutier intre patru autoturisme si un autocamion, in urma caruia cinci persoane au suferit leziuni, fiind in evaluare medicala la fata locului.Traficul rutier este intrerupt in ambele directii. Se estimeaza reluarea normala a circulatiei dupa ora ... citește toată știrea