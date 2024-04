Prefectura a declarat stare de ALERTA pe strada din Cluj-Napoca care s-a surpat! Localnicii risca sa ramana fara apa sau gaze

Masuri speciale au fost luate in Cluj dupa ce o portiune din strada Uliului s-a surpat si a aparut un crater adanc. In zona afectata de alunecarea de teren a fost declarata stare de alerta, aceasta este monitorizata in permanenta de echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, dar si a Politiei Locale.Pana in acest moment, autoritatile precizeaza ca locuintele de pe strada nu ar fi in pericol, dar sunt in pericol retelele subterane de utilitati. Clujenii care locuiesc in zona ... citește toată știrea