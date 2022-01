Prefectura Cluj a fost castigata de PNL. Prefecti noi si in Maramures si Bistrita-Nasaud

Ministerul Afacerilor Interne anunta ca joi are loc numirea in functie a prefectilor din judetele Bistrita-Nasaud, Galati, Maramures, Prahova, Vaslui si a subprefectilor din judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Buzau, Calarasi, Constanta, Galati, Mures, Sibiu, Timis si din Municipiul Bucuresti.Ministrul de Interne Lucian Bode a anuntat, miercuri, ca, in sedinta de Guvern a fost adoptata o hotarare prin care au fost eliberati doi prefecti si 10 subprefecti din functie si au fost numiti cinci ... citeste toata stirea