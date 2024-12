Pregatiti umbrelele si hainele groase! Meteorologii au anuntat ploi, frig si temperaturi scazute la Cluj!

Sambata, 7 decembrie, cerul va fi mai mult acoperit de nori, iar vremea va ramane mohorata. Desi temperaturile vor creste usor fata de zilele trecute, ele vor depasi valorile normale pentru aceasta perioada. Ziua va aduce ninsori in zonele montane si precipitatii mixte in Maramures, Transilvania si alte regiuni, iar in unele locuri va ploua usor.Maximele zilei vor varia intre 4 si 12 grade Celsius, in timp ce ... citește toată știrea