Prelegere despre evolutia speciei umane sustinuta la Cluj de biologul si exploratorul Alexandru Stermin.Aceasta e programata maine dupa-masa la ora 17 si este organizata de Mathias Corvinus Collegium la centrul MCC de pe strada Iuliu Maniu 6. Prelegerea se va desfasura in limba romana, iar intrarea este libera. "Va fi o calatorie prin povestea evolutiei speciei umane", spune Stermin. "Vom incerca, in aventura noastra, sa intelegem cine suntem si cum am devenit ceea ce suntem, folosind, spre a ... citeste toata stirea