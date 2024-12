Prelevare de organe la Spitalul Clinic Judetean Cluj! Organele unui barbat aflat in moarte clinica au salvat vietile mai multor pacienti

Vietile mai multor pacienti au fost salvate datorita unui barbat aflat in moarte clinica! Familia acestuia a fost de acord cu prelevarea organelor, dandu-le astfel o noua speranta la viata unor oameni aflati in grea suferinta.Procedura de prelevare a avut loc miercuri la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, fiind a treia de acest fel, anul acesta.Prelevarea de organe s-a efectuat in cadrul a Sectiei Clinice ATI echipa medicala responsabila de caz fiind formata din Conf. Dr. Cristina ... citește toată știrea