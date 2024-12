Prelevare de organe la spitalul judetean din Cluj, ieri

Prelevare de organe la spitalul judetean din Cluj, un donator de 69 de ani aflat in moarte cerebrala, mentinut in conditii fiziologice, a dat o sansa la viata unui numar de trei pacienti care i-au primit rinichii si ficatul."Familia donatorului si-a dat acordul, facand astfel gestul nobil si crestinesc de a da o noua speranta la viata unor oameni aflati in grea suferinta", arata spitalul judetean. Prelevarea de organe s-a ... citește toată știrea