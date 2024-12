Premiera absoluta la Teatrul Maghiar din Cluj, maine seara. "Cand citesti prima data, te intrebi cum a putut cineva sa vada cu atata claritate evenimentele de atunci"

Premiera absoluta la Teatrul Maghiar din Cluj, maine seara.E vorba de premiera spectacolului "Pornocratie" de Geza Paskandi, in regia lui Istvan Szabo. Gabor Tompa, directorul teatrului, spune ca a trecut aproape o jumatate de secol de la ultima punere in scena a unei piese scrise de Geza Paskandi la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Astfel, ultima data, in 1973, Gyorgy Harag a regizat spectacolul "Turnul mi-l aleg eu" de Geza Paskandi.Istvan Szabo K., regizorul spectacolului, a explicat ... citește toată știrea