Premiera de gala la Cluj a filmului Morometii 3, despre care producatorii spun ca e "cel mai asteptat film al anului".Proiectia de gala e programata maine la cinematograful "Florin Piersic", in prezenta regizorului, producatorilor si a protagonistilor, cu o saptamana inainte de lansarea in cinematografe. Proiectia de maine e programata la ora 19 in prezenta regizorului Stere Gulea, actorilor Olimpia Melinte si Catalin Herlo si producatorilor Tudor Giurgiu si Oana Bujgoi Giurgiu.Ultima parte ... citește toată știrea