Premiera in Romania la Cluj, exercitiu de salvare din mari pereti in Cheile Turzii.La initiativa salvamontistilor din Cluj Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania organizeaza, in aceasta saptamana, in Cheile Turzii, primul mare exercitiu national de salvare din mari pereti stancosi. Exercitiul, unul extrem de complex, va reuni cateva zeci de salvatori montani experimentati din noua judete - Cluj, Alba, Mures, Sibiu, Satu Mare, Harghita, Mehedinti, Prahova si Caras -Severin. ... citeste toata stirea