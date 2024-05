Premiera in weekend la teatrul de papusi din Cluj, un spectacol in limba maghiara.E vorba de premiera spectacolului "Ukk-mukk-fukk, avagy Paprika Jancsi megmenti Meseorszagot"/ "Paprika Jancsi salveaza lumea povestilor", in scenariul si regia lui Rumi Laszlo, programat sambata 25 mai, de la ora 11.Actiunea spectacolului se petrece "intr-un spatiu magic in care eroii ratacitori se pot odihni in sfarsit", dupa cum arata institutia de cultura. "Cel care este cunoscut ca fiind salvatorul ... citește toată știrea