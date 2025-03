Premiera in zona de munte a Clujului! Pisicile si catelusii au fost sterilizati GRATUIT: ,,Intentionam sa organizam si alte campanii" - FOTO

O actiune de sterilizare gratuita a animalelor din zona de munte a Clujului a avut loc in comuna clujeana Calatele.Actiunea a fost organizata de Fetele Cu Caini Belis, cu sprijinul autoritatilor locale din comuna clujeana si al A S I P A - Protectia animalelor si al medicului veterinar Andra Fecioru.,,Au fost in total 15 catei, pentru ca multi oameni care s-au programat nu s-au mai prezentat in ziua operatiei, lumea fiind inca sceptica. Multi oameni s-au razgandit in dimineata operatiei pentru ... citește toată știrea