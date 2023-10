Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca se dezvolta cu o noua extensie universitara in municipiul Baia Mare, unde 60 de studenti vor urma cursurile Facultatii de Medicina, la programul de studiu Asistenta medicala generala. Ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024 a avut loc marti, 3 octombrie, la Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" din Baia Mare.Evenimentul, care a marcat un reper important in istoria UMF "Iuliu Hatieganu" si pas decisiv in ... citeste toata stirea