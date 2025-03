Premiera la Cluj! Fumatul interzis COMPLET in statiile de transport! In parcuri si baze sportive se va fuma DOAR in zone speciale.La fel si la festivaluri

Fumatul va fi complet interzis in toate statiile de transport public din Cluj-Napoca, iar in parcurile si bazele sportive ale orasului, fumatul va fi permis doar in zone special amenajate. Anuntul a fost facut astazi de catre primarul Clujului Emil Boc, care a prezentat public noul proiect de hotarare ce vizeaza extinderea restrictiilor privind fumatul in spatiile publice."Este un pas firesc spre un oras mai sanatos si mai civilizat. Protejam sanatatea cetatenilor, in special a copiilor, ... citește toată știrea