Premiera la gradina botanica din Cluj, primii palmieri mentinuti in exterior au trecut cu bine iarna - deocamdata.E vorba de palmierii numiti "palmier morisca", Trachycarpus Fortunei, care se gaseste nativ in regiunile din centrul Chinei de Sud pana in nordul Myanmar-ului, in Asia de Sud-Est. La gradina botanica din Cluj palmierii cultivati pot fi admirati langa turnul de apa, in cadrul "Sectorului Sistematic". "Avem de facut un anunt inedit: primii palmieri mentinuti in exterior au trecut cu ... citește toată știrea