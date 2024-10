Premiera la teatrul de papusi din Cluj, cu o piesa de teatru social despre fluturele albastru din Bontida

Premiera la teatrul de papusi din Cluj, cu o piesa de teatru social pentru intreaga familie dupa cum anunta institutia de cultura.E vorba de spectacolul "Fun fact", in regia Deliei Gavlitchi, a carui premiera va avea loc marti, 15 octombrie la sediul de pe strada I. C. Bratianu 23, la ora 17. "Fun fact! Stiati ca la aproximativ 30 km de Cluj, pe la Bontida-Rascruci, exista aceasta specie de fluturi albastri care traiesc in simbioza cu furnicile rosii? Oare cum au ajuns ei sa aiba genul acesta ... citește toată știrea