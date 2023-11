Premiera la Teatrul de Papusi "Puck" din Cluj, "Jack si vrejul de fasole", diseara.Premiera e programata azi la ora 17 la sediul teatrului, pe strada I. I. C. Bratianu, nr. 23. Povestea personajului principal, Jack, in viziunea regizorului Cristinel Nedea, este cea a unei deveniri simbolice. "Avem aici un veritabil ritual de trecere disimulat intr-o aventura fantastica in urma careia copilul devine un erou, schimband atat viata lui cat si a celorlalti. Dar, fata de povestea originala, aici ... citeste toata stirea