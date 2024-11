Premiera la teatrul de papusi "Puck" din Cluj, "O poveste de Craciun", duminica.Premiera e programata duminica, 24 noiembrie, cu doua reprezentatii - de la orele 11 si 12.30. E bazata pe o poveste de Charles Dickens, in scenariul si regia lui Gabriel Apostol. Spectacolul il are in prim-plan pe batranul Ebenezer Scrooge si drumul simbolic pe care acesta il parcurge spre intelegerea sensului Craciunului. Scrooge, un batran ursuz si meschin, e ghidat in calatoria sa de catre Spiritele ... citește toată știrea