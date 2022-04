Premiera la Teatrul National din Cluj-Napoca, "Auditia", pe fondul razboiului din Ucraina: "acum asistam la ceea ce ar putea fi declinul unui dictator - mai nou, criminal de razboi -, evenimentele care se petrec in spectacolul nostru surprind efectele pe care oamenii simpli le resimteau in timpul acestei tranzitii de putere", spune regizorul Ionut Caras.Premiera are loc duminica seara la ora 19, cu o a doua reprezentatie doua zile mai tarziu, marti 19 aprilie, la aceeasi ora.Alexandr Galin, ... citeste toata stirea