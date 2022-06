Premiera la Teatrul National din Cluj, spectacolul-lectura "Maidan Inferno", despre Euromaidanul din Ucraina

Premiera la Teatrul National din Cluj, spectacolul-lectura "Maidan Inferno", de Neda Nejdana.Premiera e programata miercuri in studioul Euphorion si face parte dintr-o serie de trei productii realizate de catre Teatrul National in cadrul campaniei UNITER - Artisti romani pentru artisti ucraineni. Autoarea textului, Neda Nejdana, nascuta in 1971 la Kramatorsk, in regiunea Donetk din estul Ucrainei, este unul dintre cei mai importanti autori dramatici ucraineni contemporani, si printre cei mai ... citeste toata stirea