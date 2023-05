Premiera la Teatrul National din Cluj, spectacolul "Masinistii" in regia lui Dragos Pop.Comedia "Masinistii", o incursiune de un umor cinic in viata nevazuta a culiselor, va avea premiera duminica 21 mai, de la ora 19, la Teatrul National din Cluj-Napoca, in Studioul Euphorion. "Montand decorul unui spectacol oarecare, doi masinisti versati, buni cunoscatori ai secretelor mici si mari din care sunt tesute intrigile lumii artistice, se lasa prinsi intr-un joc de-a teatrul, ce devine tot mai ... citeste toata stirea