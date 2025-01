Premiera la UMF Cluj: Universitatea va avea o extensie in Italia, dupa ce Targu Mures a deschis una in Germania! ARACIS a aprobat comisia de evaluare

Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Cluj-Napoca continua sa isi consolideze pozitia pe scena educationala internationala printr-o serie de initiative ambitioase si inovatoare. Rectorul Anca Buzoianu a declarat aseara la NCN, in emsiunea Focus, ca institutia se pregateste sa deschida o extensie in Italia, un proiect care a fost in pregatire de ani de zile si care acum a primit unda verde de la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS). Acesta este un pas ... citește toată știrea