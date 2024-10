Premiera medicala la Cluj! Spitalul Clinic de Recuperare devine singurul spital public din Romania dotat cu o camera hiperbara - FOTO

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj va fi primul spital de stat din Romania dotat cu o camera hiperbara.Autoritatile locale au semnat contractul pentru achizitionarea aparaturii in valoare de 5.865.000 de lei, plus TVA.Camera hiperbara va fi achizitionata in cadrul unui proiect cu finantare europeana, prin PNNR.Terapia hiperbara are multiple beneficii, fiind utilizata pentru tratarea si vindecarea unei palete extinse de patologii din toate specialitatile medical.Utilizarea ei are efecte ... citește toată știrea