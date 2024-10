Premiera pentru spitalele publice din Romania, un spital din Cluj va avea o camera hiperbarica, de un milion de euro

Premiera pentru spitalele publice din Romania, un spital din Cluj va avea o camera hiperbarica, a fost semnat contractul de achizitie.Camera hiperbarica va intra in dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare, aceasta costa peste un milion de euro, mai exact 5.865.000 de lei, la care se adauga TVA, si este achizitionata in cadrul unui proiect cu finantare europeana, prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Este prima camera hiperbara ce va intra in dotarea unui spital ... citește toată știrea