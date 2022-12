Premiera vineri la teatrul de papusi "Puck" din Cluj.E vorba de piesa "Teatrul Umbrelor"/ "Arnyak szinhaza", pusa in scena de artistii teatrului de papusi vineri seara la ora 18, in 23 decembrie. E ultima premiera a anului, in regia si dramatizarea lui Rumi Laszlo. Piesa este un spectacol pentru copii cu varsta de cel putin patru ani."Povestea incepe intr-un orasel de provincie, unde se inchide teatrul. Batrana doamna sufleur, Ofelia, stinge luminile rampei. Luandu-si ramas bun de la scena, ... citeste toata stirea