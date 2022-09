Premiera vineri la Teatrul National din Cluj-Napoca, spectacolul "Saruta-ma" de Vlad Zografi, in regia lui Emanuel Petran, in studioul Euphorion."Saruta-ma" este drama unui om bolnav de lepra, un marginal traitor la periferia vietii pentru ca nici nu a stiut sa se bucure de viata. Desi leprosii sunt izgoniti din societate si nu se pot adaposti in interiorul zidurilor orasului, trebuind sa pastreze distanta, personajul piesei patrunde in casa dezordonata a unui om oarecare si pune stapanire pe ... citeste toata stirea