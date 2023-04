Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Emil Boc trebuie sa semneze in acest an contractul pentru metroul Clujului, altfel pierde banii."Stiu despre ce este vorba, este vorba despre spitale, metrou. Proiectul de la Cluj este un proiect al autoritatii locale si din ce stiu, din discutiile pe care le-am avut cu domnul Emil Boc, procedura este in derulare, contractul este pana la finele acestui an. Contractele si pentru metrou si pentru celelalte 27 de spitale trebuie finalizate pana la finele lui ... citeste toata stirea