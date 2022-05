Premierul Ciuca, impresionat la volanul primei masini electrice "Made in Cluj". "Nu poate decat sa ne faca foarte mandri"

Aflat in aceste zile intr-o vizita la Cluj, premierul Nicolae Ciuca a fost prezent in dimineata zilei de vineri, 20 mai, la un eveniment special. Cu aceasta ocazie, premierului i-a fost prezentat prototipul unui automobil electric care va fi produs la Cluj in serie limitata. Insotit de primarul Clujului, Emil Boc, dar si de alti politicieni, Nicolae Ciuca a ajuns devreme la hotelul la care era programat evenimentul.A fost intampinat de un grup de oameni de afaceri, printre care si Voicu Oprean, ... citeste toata stirea