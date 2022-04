Premierul Ciuca le cere autoritatilor sa combata specula la produsele de Paste

Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, joi, institutiilor abilitate - ANSVSA, ANPC - sa vegheze ca in perioada sarbatorilor de Paste sa se evite escaladarea preturilor la produsele care au cea mai mare cautare si sa asigure siguranta alimentara."Ne aflam in Joia Mare, foarte curand vom sarbatori Sfintele Pasti. Am primit mai multe intrebari, discutii legate de preturile la produsele pe care cetatenii le prefera, le cumpara in aceste zile. Am vazut si partea aceasta de escaladare a preturilor la ... citeste toata stirea