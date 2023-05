Premierul Nicolae Ciuca discuta duminica cu sindicatele din educatie, in conditiile in care de luni acestea ar urma sa declanseze greva generala. La intalnire si-a anuntat participarea si ministrul Muncii, Marius Budai. Premierul a afirmat deja ca solutia pentru revendicarile sindicatelor din educatie este in legea salarizarii unitare, in timp ce Budai considera ca solutia nu este doar la el, ci la intreaga coalitie. Din punctul de vedere al sindicalistilor, indiferent de rezultatul ... citeste toata stirea