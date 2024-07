Premierul Marcea Ciolacu, referitor la modificarilor legale referitoare la soferii care consuma droguri: "Raspunsul la testul facut de Politie trebuie sa fie intre 48 de ore si 72 de ore, de la IML"

Premierul Ciolacu a anuntat luni, 8 iulie, la sediul partidului, ca va avea discutii cu ministrii, in privinta modificarilor legale referitoare la soferii care consuma droguri, pentru a lua o decizie in sedinta de Guvern de joi. El a precizat ca trebuie gasite solutii "ca sa nu abandonam lupta impotriva drogurilor dar nici sa facem o nedreptate unor oameni nevinovati" si a adaugat ca in mod categoric, raspunsul la testul facut de Politie trebuie sa fie intre 48 de ore si 72 de ore, de la IML. ... citește toată știrea