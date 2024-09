Premierul Marcel Ciolacu, la Cluj, despre candidatura lui Iohannis: Nu e nevoie de legislatie suplimentara, ca presedintele Iohannis sa candideze

Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, sambata, la Cluj, ca nu crede ca este nevoie de legislatie suplimentara pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa poata candida pentru un post de parlamentar. Aceasta declaratie vine in contextul dezbaterilor privind un proiect al PNL care ar putea permite lui Klaus Iohannis sa candideze la alegerile parlamentare inainte de incheierea mandatului sau de presedinte."Imi pare rau sa dezamagesc. Eu cred ca in viata politica, la fel ca in ... citește toată știrea