Premierul Nicolae Ciuca cere cu intarziere anchetarea cazului bebelusilor care au murit la Clinica Ginecologie 1 din Cluj-Napoca

Premierul Nicolae Ciuca cere ancheta in cazul bebelusilor care au murit in conditii suspecte la Clinica Ginecologie 1, din cadrul Spitalului Clinic Judetean Cluj. Solicitarea a venit dupa o saptamana de cand parintii si-au expus cazurile, iar cazul a luat amploare.Loana Cical, mama lui Emanuel (unul dintre micutii care a murit): "Inainte sa moara cineva mi a spus ca copilul a luat o bacterie intraspitaliceasca ft rezistenta la antibiotic. Vineri am aflat despre chestia asta, duminica copilul ... citeste toata stirea