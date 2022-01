Premierul Romaniei a plagiat in teza de doctorat. Ciuca: "Teza mea de doctorat reflecta munca depusa"

Lucrarea de doctorat a premierului Nicolae Ciuca nu respecta rigorile stiintifice. Demnitarul ar fi "preluat" paragrafe intregi sau a parafrazat idei din alte teze de doctorat, fara sa le citeze.Emilia Sercan, jurnalista de investigatie, a dezvaluit azi dimineata, 18 ianuarie, in PressOne, ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138 in lucrarea sa de doctorat. Premierul a sustinut lucrarea in anul 2003 la Universitatea Nationala de Aparare Carol I (UNAP). ... citeste toata stirea