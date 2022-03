Preot clujean: Pus sa aleaga intre Putin si Hristos, Kiril a ales Diavolul. Ortodoxia rusa, la fel cum se incearca si in Romania, a fost infectata politic

Preotul si antreprenorul clujean Dinu Criste, fost om de televiziune, a scris cateva randuri in care face analiza alegerilor facute de Patriarhul Rusiei, intre Putin si Hristos. Acesta spune ca Patriarhul Kiril l-a ales pe Putin."PUTIN VS. HRISTOSStiti cine e in imaginea de mai jos?Aparent e patriarhul Kiril al Rusiei. In realitate insa e un slujitor "acoperit" al regimului dictatorial al lui Putin. Pus sa aleaga intre Putin si Hristos, Kiril l-a ales pe primul. Intre razboi (Putin) si pace ... citeste toata stirea