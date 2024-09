Preot din Bacau, trimis in judecata pentru amenintarea cu moartea a unui jurnalist din Cluj, in stil mafiot

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin au finalizat cercetarile intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de amenintare, respectiv instigare la savarsirea acestei fapte. Un preot si un paramedic au fost trimisi in judecata, in timp record, mai putin de 1 an, dupa ce au amenintat cu moartea un redactor al publicatiilor Ziarul Clujean si Info Huedin. Dosarul s-a aflat in lucru la politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, arata Ziarul de Bacau.In cursul lunii ... citește toată știrea